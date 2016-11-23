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محمد بن راشد يدشن منتزه واحة العقول الأول عالمياً

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محمد بن راشد يدشن منتزه واحة العقول الأول عالمياً محمد بن راشد يدشن منتزه واحة العقول الأول عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الصبر والمثابرة والإرادة من أهم أسلحة العباقرة في الإبداع والاختراع.

وقال سموه، خلال تدشينه في مدينة العين، أمس، منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار «واحة العقول»، الأول من نوعه عالمياً: «نؤمن كقيادة بقدرات شبابنا وحماسهم في سبيل تقدم دولتهم وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات». وأكد أهمية تحويل المشاريع المبتكرة والاختراعات إلى شركات لريادة الأعمال وتطويرها، بحيث تصبح ذات جدوى اقتصادية تعود بالخير والنفع على أصحابها والمجتمع.

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