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موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 23/11/2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 23/11/2016 والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأربعاء 23/11/2016 والقنوات الناقلة

>كتب محمد عراقى

يواجه الأهلى اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش مع وجود استوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب السلام، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 23 نقطة يحتل بهم وصافة جدول ترتيب المسابقة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 16 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإنتاج مكون من: "شريف إكرامى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى أحمد فتحي وأحمد حجازى وسعد سمير وعلي معلول وفى الوسط الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية وفى الأمام ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان والنيجيرى أجاى.


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