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حظك اليوم برج العقرب 23/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. كذبك يهدد مكانك الوظيفى

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حظك اليوم برج العقرب 23/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. كذبك يهدد مكانك الوظيفى حظك اليوم برج العقرب 23/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. كذبك يهدد مكانك الوظيفى

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العقرب على الصعيد المهنى:

كذبك وغموضك الدائم يعرضك للكثير من المشكلات فى عملك ، ويجعلك عرضة لفقدان وظيفتك وثقة مديرينك بك ، فحاول التخلص تدريجياً من تلك الطباع.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الغيرة والشك مشكلات متكررة فى علاقتك بشريك حياتك ، وقد تؤدى الى نهاية العلاقة تماماً ، حاول فتح صفحة جديدة مع حبيبك ووضع حلول لتك العقبات.

 

على الصعيد الصحى ..

عليك الإقلاع عن التدخين فوراً بالأمر يهدد صحتك ويؤثر عليك سلباً حتى من الناحية النفسية ، يمكنك زيارة طبيب للمساعدة فى الأمر.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

علاقة عاطفية جديدة تدق أبوابك وتجعلك تعيد النظر فى علاقتك القديمة ، احذر من التسرع فى اتخاذ القرار ، وفكر جيداً قبل انهاء علاقتك القديمة 


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مصر 365

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