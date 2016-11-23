حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حياتك بحاجة لحب ومشاعر

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الميزان على الصعيد المهنى.. هم حتما من أصحاب هذه الصفة العظيمة فهم ذو أمزجة متقلبة تتأرجح ذات اليمين وذات اليسار وتصعد وتهبط ثم تستقر.

برج الميزان على الصعيد المهنى :

المجهود الشاق الذى تبذله فى عملك سيؤتى ثماره قريباً ، المهم ألا تستسلم للأزمات والعقبات والكسل ، واحذر من تأجيل المهام حتى لا يتراكم عليك عملك وحتى تصل الى هدفك بسهولة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

حياتك والضغوطات التى تتعرض لها دائماً تحتاج الى حب ومشاعر لتشجعك على مواجهة كل ما تمر به ، ولكن احذر من الدخول فى أى علاقة إذا كنت لا تملك مشاعر حقيقية.

على الصعيد الصحى :

تحتاج الى راحة واسترخاء فقد بذلت مجهوداً شاقاً فى عملك خلال الفترة الماضية ، ولكن حاول ألا تؤثر تلك الراحة على عملك أو تصيبك بالكسل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة :

ستصل إلى حل جذرى لكثير من مشاكلك التى تؤثر عليك وعلى عملك فى هذه الفترة، تمالك أعصابك وفكر بهدوء وعقلانية، وانظر إلى كل الزوايا.