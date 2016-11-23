أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23/11/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23/11/2016

>

نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

حالة من النشاط الذهنى والبدنى تجعلك فى مقدمة الأشخاص الذين يحددون أهدافهم العملية هذا الشهر، والترقيات فى طريقها إليك لكن احذر الإنصات إلى الزملاء الذين يحاولون إشغالك بمشاكلهم الجانبية.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

شعور بالارتياح بعد جلسة فضفضة مطولة مع صديق العمر، والنقاش فى عدد من القرارات من شأنه مساعدتك فى الفترة القادمة لحسم عدد من الأمور التى أخذت جهد كبير فى التفكير منك.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، والتفانى فى العمل يسبب لك شعور دائم بالإجهاد والحاجة إلى النوم لساعات طويلة.

 

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيشون فى حالة من الحيرة والتفكير فى المشتت فى عدد من المشاكل الأسرية والشخصية، التى ستضطرهم للسفر إلى أحد الأماكن الهادئة والميل للعزلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى