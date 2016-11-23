حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 23/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج العذراء على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الحكمة العظيمة فهم ذو آراء مميزة وخبرة جيدة بمجريات الأمور و حدس قوى نادراً ما يخيب وانتقادات لاذعة لمن لا يروق لهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

حالة من النشاط الذهنى والبدنى تجعلك فى مقدمة الأشخاص الذين يحددون أهدافهم العملية هذا الشهر، والترقيات فى طريقها إليك لكن احذر الإنصات إلى الزملاء الذين يحاولون إشغالك بمشاكلهم الجانبية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

شعور بالارتياح بعد جلسة فضفضة مطولة مع صديق العمر، والنقاش فى عدد من القرارات من شأنه مساعدتك فى الفترة القادمة لحسم عدد من الأمور التى أخذت جهد كبير فى التفكير منك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، والتفانى فى العمل يسبب لك شعور دائم بالإجهاد والحاجة إلى النوم لساعات طويلة.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيشون فى حالة من الحيرة والتفكير فى المشتت فى عدد من المشاكل الأسرية والشخصية، التى ستضطرهم للسفر إلى أحد الأماكن الهادئة والميل للعزلة.