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حظك اليوم برج السرطان 23-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. اختلافك وتميزك فى العمل سلاح ذو حدين

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حظك اليوم برج السرطان 23-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. اختلافك وتميزك فى العمل سلاح ذو حدين حظك اليوم برج السرطان 23-11-2016 على الصعيد العملى والمهنى والعاطفى.. اختلافك وتميزك فى العمل سلاح ذو حدين

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تختلف كثيراً فى طريقة عملك عن طريقة بقية زملائك، وهذا سلاح ذو حدين، فأحياناً سيجعلك متميزاً فى عملك، وأحيان أخرى سيضرك فى حالات العمل الجماعى، فضع خطة بديلة تستطيع بها التوافق مع زملائك فى الأفكار وطريقة الأداء.

 

على الصعيد العاطفى:

حاول إيجاد طرق فعالة للتعامل مع متطلبات شريك حياتك، فعدم تلبيتك لرغباته يخلق بينكما مشكلات عديدة قد تؤدى الى انتهاء العلاقة، فاحرص على محاولة إرضاء شريكك.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تظهر عليك أثار جانبية لبعض الأدوية التى كنت تتناولها سابقاً دون استشارة الطبيب، كالمسكنات، فعليك زيارة الطبيب بشكل عاجل حتى لا تتعرض لوعكى صحية خطيرة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تأتيك فرصة جديدة فى العمل اليوم، ولكن لا تتخذ قرار ترك وظيفتك إلا إذا كنت مقتنع وراضى عن طبيعتها، فلا تغامر بعملك واستقرارك إلا بعد تفكير عميق واستشارة زملائك المقربين.


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مصر 365

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