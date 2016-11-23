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حظك اليوم برج الحوت 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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حظك اليوم برج الحوت 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى حظك اليوم برج الحوت 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

اليوم جيد بالنسبة لمن يخضعون لاختبار أو أى تقييم اليوم، تحصلون على نتائج مشرفة وسيكون لديك يوم إجيابى فى مكان العمل، وستتمتع بالقدرة على الفصل بين القضايا العالقة واتخاذ قرارات فيها.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

خلقنا الله كأشخاص مميزين ومتفردين فلا تتوقع من شريكك أن يشبهك فى كل شيء ولا تجعله يتوقع منك الأمر نفسه، وفى وقت قريب ستجد أن شريكك بدأ يفهمك ويعرف قيمتك الحقيقية التى تكمن فى اختلافك وكونك مميزًا عن الآخرين فلا تحاول أن تتغير وتطمس شخصيتك الحقيقية .

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

المشاكل الصحية التى عانيتها فى الأيام الماضية ستختفى اليوم ولكن هذا لا يعنى أن تتجاهل خطوة القيام بالفحوصات الطبية الروتينية لتتجنب أن تعود هذه المشاكل الصحية فيما بعد بصورة أقوى وأسوأ.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تكون بعيدًا عن الأشخاص الذين يصدرون لك الطاقة السلبية والذين يحاصرونك بالأخبار السيئة والنوايا الخبيثة أيضًا، قد تعرف اليوم أن الشخص الذى كنت تثق به بشكل كبير ينشر الكلام السيء عنك فكن حذرًا من المحطين بك ولا تسمح لأحد بأن يؤذى سلامك النفسي.


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مصر 365

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