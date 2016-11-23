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حظك اليوم برج الجوزاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تتسرع فى الأحكام وانظر للأمور بموضوعية

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حظك اليوم برج الجوزاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تتسرع فى الأحكام وانظر للأمور بموضوعية حظك اليوم برج الجوزاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. لا تتسرع فى الأحكام وانظر للأمور بموضوعية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الهوائى المعروف عنه سرعة تبدل المزاج وتقلبه ولكنه يتميز بأنه يحسن الكلام والتفكير مما يجعله يكسب قلوب الناس بسرعة.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

وضع حدود مع زملاء العمل سيجعلك تتجنب الكثير من الماشكل والخلافات فى الأيام المقبلة، حتى وإن بدا لك أنه فات الأوان وانه لم يعد من الممكن وضع حدود فى الوقت الحالى يجب أن تفعل ذلك وحتى لو كان الأمر صعبًا ستجد بعد بعض الوقت أنه سيكون أفضل من العواقب التى قد تحدث إن لم تضع حدودًا واضحة.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يجب أن تمنح شريكك العاطفى بعض الثقة فقد أثبت على مدار أوقات كثيرة ومواقف متعددة أنه شخص جدير بالثقة وجدير بالحب، فلا تجعل العلاقات الماضية والأمور السيئة التى حدثت فى الماضى تؤثر على طريقة حكمك عليه والتعامل معه.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

قاوم شهيتك للأكلات الممتلئة بالدهون والأملاح فغالبية مشاكلك الصحية تحدث لهذا السبب وحاول أن تستبدلها ببعض الأكلات الصحية والسناكس الخفيفة الصحية غير المصنعة المثقلة بالدهون.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تعيش بعض الشكوك بسبب تدخلات أشخاص محيطين بك تثق بحكمهم ورأيهم ولكن من المهم جدًا كى تخرج من هذا الموقف بسلام أن تنحى حكمك على الأشخاص جانبًا وتصدر حكمك على الموضوعات وما يصلك من معلومات بموضوعية تامة دون النظر لأصحابها.


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مصر 365

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