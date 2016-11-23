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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نجاحات كبيرة ستحققها فى هذه الأيام

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نجاحات كبيرة ستحققها فى هذه الأيام حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. نجاحات كبيرة ستحققها فى هذه الأيام

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نقدم لكم لبرج الدلو ليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والقدرة على تحقيق النجاح والأحلام، كما من أهم الصفات التى يتميز به كذلك أنهم ليس لديهم قدرة على التعامل مع المخادعين.

 

حظك اليوم على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.


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مصر 365

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