حظك اليوم وتوقعات الأبراج 23/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 والذى نتناول فيه توقعات علماء الفلك لكل الأبراج، سواء على المستوى العاطفى أو الصحى وكذلك المهنى، وتتناول كل تفاصيل الحياة المتعلقة بهذه الأبراج، كما أنه يساعدهم فى التعرف على كل المتوقع لهم فى الفترة المقبلة..

الأسد

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أنت الآن فى مرحلة رائعة مع شريك الحياة، ربما مرت الفترة الماضية ببعض التقلبات، ولكنك كنت قادر دائماً على مواجهة كل هذه الأمور بمزيد من الصبر، فأوضاعك الآن ـأفضل مما كانت فى الماضى.

الأسد على الصعيد المهنى ..

أزمة جديدة فى العمل، هذه الفترة التى لم تخلو أبداً من الأزمات، ولكن عليك الصبر واستكمال الطريق وستحصل فى النهاية على ما تبحث عنه بكل تأكيد.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، استمع إلى نصائح الأطباء، كما أن الحصول على قسط من الراحة لن يعطل عملك كثيرًا فصحتك كذلك مهمة جدًا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لأبناء برج الأسد على كافة الأصعدة، كما أنه من المتوقع ان تحدث بعض الخلافات على مستوى الأسرة ولكنك ستكون قادر فى السيطرة عليها.

القوس

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب أفضل الآن خصوصا بعد مرور التجربة بالفترة الصعبة التى حدثت مؤخراً، حاول أن تهتم به أكثر من ذلك ولا تدع الأمور تكون خارج السيطرة.

القوس على الصعيد المهنى ..

ربما هناك الكثير من التغيرات التى حدثت فى العمل، ما عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتسعى للسيطرة على أوضاعك حتى لا تنعكس عليك الأمور بشكل سلبى.

برج القوس على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى راحة سريعة، أحصل على إجازة من العمل لكى تستعيد نشاطك من جديد، تخلص من الأفكار السلبية، وابدأ من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تمر المرحلة المقبلة بسلام سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية، هناك بعض الأمور الطارئة ولكنك ستكون قادر على التصدى لها والتعامل معها بذكاء.

الثور

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

لن يكون اليوم فى صالحك، وتواجه مطالبك بالزيادة فى الراتب الرفض الشديد بسبب المشاكل السابقة مع عدد من الرؤساء، انتظر فترة ثم عاود بتقديم طلبك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

التعامل مع الحبيب بأسلوب حاد لن يحسسن من وضع العلاقة، لديك أسلوبك المميز الذى تستطيع من خلاله التحكم فى مجريات الأمور حاول أن تعتمد عليه فى الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

وعكة صحية شديدة تضطرك لملازمة الفراش، وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب يسبب لك شعور دائم بالتعب والحاجة إلى النوم لساعات طويلة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم سىء ملئ بالمفاجئات غير السارة، وسيعتمد برج الثور اليوم على الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون له إزعاج حتى لا يفقد أصعابه وصبره.

الجدى

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أزمة عاطفية طارئة مع شريك الحياة بسبب تمسكك غير المبرر بأرائك، حيث أنه من المتوقع أن يمر اليوم بشكل سئ عليك وعلى شريك الحياة، فتعامل مع الأمور بهدوء.

الجدى على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتحكم فى عصبيتك، تعاملك مع مديرك فى العمل يتطلب منك بعد الهدوء، كما أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الأيام المقبلة، ما عليك إلا أن تتعامل معها بذكاء أكثر .

برج الجدى على الصعيد الصحى..

تبذل مجهود كبير فى العمل، احصل على بعض الاسترخاء وتناول الطعام الصحى، حتى تكون قادر على استكمال المهام المطلوبة منك بنجاح.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تمر المرحلة المقبلة بسلام سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية، هناك بعض الأمور الطارئة ولكنك ستكون قادر على التصدى لها والتعامل معها بذكاء.

العذراء

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

حالة من النشاط الذهنى والبدنى تجعلك فى مقدمة الأشخاص الذين يحددون أهدافهم العملية هذا الشهر، والترقيات فى طريقها إليك لكن احذر الإنصات إلى الزملاء الذين يحاولون إشغالك بمشاكلهم الجانبية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

شعور بالارتياح بعد جلسة فضفضة مطولة مع صديق العمر، والنقاش فى عدد من القرارات من شأنه مساعدتك فى الفترة القادمة لحسم عدد من الأمور التى أخذت جهد كبير فى التفكير منك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، والتفانى فى العمل يسبب لك شعور دائم بالإجهاد والحاجة إلى النوم لساعات طويلة.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيشون فى حالة من الحيرة والتفكير فى المشتت فى عدد من المشاكل الأسرية والشخصية، التى ستضطرهم للسفر إلى أحد الأماكن الهادئة والميل للعزلة.

العقرب

برج العقرب على الصعيد المهنى:

كذبك وغموضك الدائم يعرضك للكثير من المشكلات فى عملك، ويجعلك عرضة لفقدان وظيفتك وثقة مديرينك بك ، فحاول التخلص تدريجياً من تلك الطباع.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الغيرة والشك مشكلات متكررة فى علاقتك بشريك حياتك ، وقد تؤدى الى نهاية العلاقة تماماً ، حاول فتح صفحة جديدة مع حبيبك ووضع حلول لتك العقبات.

على الصعيد الصحى ..

عليك الإقلاع عن التدخين فوراً بالأمر يهدد صحتك ويؤثر عليك سلباً حتى من الناحية النفسية ، يمكنك زيارة طبيب للمساعدة فى الأمر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

علاقة عاطفية جديدة تدق أبوابك وتجعلك تعيد النظر فى علاقتك القديمة ، احذر من التسرع فى اتخاذ القرار ، وفكر جيداً قبل انهاء علاقتك القديمة.

الميزان

برج الميزان على الصعيد المهنى :

المجهود الشاق الذى تبذله فى عملك سيؤتى ثماره قريباً ، المهم ألا تستسلم للأزمات والعقبات والكسل ، واحذر من تأجيل المهام حتى لا يتراكم عليك عملك وحتى تصل الى هدفك بسهولة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

حياتك والضغوطات التى تتعرض لها دائماً تحتاج الى حب ومشاعر لتشجعك على مواجهة كل ما تمر به ، ولكن احذر من الدخول فى أى علاقة إذا كنت لا تملك مشاعر حقيقية.

على الصعيد الصحى :

تحتاج الى راحة واسترخاء فقد بذلت مجهوداً شاقاً فى عملك خلال الفترة الماضية ، ولكن حاول ألا تؤثر تلك الراحة على عملك أو تصيبك بالكسل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة :

ستصل إلى حل جذرى لكثير من مشاكلك التى تؤثر عليك وعلى عملك فى هذه الفترة، تمالك أعصابك وفكر بهدوء وعقلانية، وانظر إلى كل الزوايا.

الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

وضع حدود مع زملاء العمل سيجعلك تتجنب الكثير من الماشكل والخلافات فى الأيام المقبلة، حتى وإن بدا لك أنه فات الأوان وانه لم يعد من الممكن وضع حدود فى الوقت الحالى يجب أن تفعل ذلك وحتى لو كان الأمر صعبًا ستجد بعد بعض الوقت أنه سيكون أفضل من العواقب التى قد تحدث إن لم تضع حدودًا واضحة.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

يجب أن تمنح شريكك العاطفى بعض الثقة فقد أثبت على مدار أوقات كثيرة ومواقف متعددة أنه شخص جدير بالثقة وجدير بالحب، فلا تجعل العلاقات الماضية والأمور السيئة التى حدثت فى الماضى تؤثر على طريقة حكمك عليه والتعامل معه.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

قاوم شهيتك للأكلات الممتلئة بالدهون والأملاح فغالبية مشاكلك الصحية تحدث لهذا السبب وحاول أن تستبدلها ببعض الأكلات الصحية والسناكس الخفيفة الصحية غير المصنعة المثقلة بالدهون.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تعيش بعض الشكوك بسبب تدخلات أشخاص محيطين بك تثق بحكمهم ورأيهم ولكن من المهم جدًا كى تخرج من هذا الموقف بسلام أن تنحى حكمك على الأشخاص جانبًا وتصدر حكمك على الموضوعات وما يصلك من معلومات بموضوعية تامة دون النظر لأصحابها.

الحوت

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

اليوم جيد بالنسبة لمن يخضعون لاختبار أو أى تقييم اليوم، تحصلون على نتائج مشرفة وسيكون لديك يوم إجيابى فى مكان العمل، وستتمتع بالقدرة على الفصل بين القضايا العالقة واتخاذ قرارات فيها.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

خلقنا الله كأشخاص مميزين ومتفردين فلا تتوقع من شريكك أن يشبهك فى كل شيء ولا تجعله يتوقع منك الأمر نفسه، وفى وقت قريب ستجد أن شريكك بدأ يفهمك ويعرف قيمتك الحقيقية التى تكمن فى اختلافك وكونك مميزًا عن الآخرين فلا تحاول أن تتغير وتطمس شخصيتك الحقيقية .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

المشاكل الصحية التى عانيتها فى الأيام الماضية ستختفى اليوم ولكن هذا لا يعنى أن تتجاهل خطوة القيام بالفحوصات الطبية الروتينية لتتجنب أن تعود هذه المشاكل الصحية فيما بعد بصورة أقوى وأسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول أن تكون بعيدًا عن الأشخاص الذين يصدرون لك الطاقة السلبية والذين يحاصرونك بالأخبار السيئة والنوايا الخبيثة أيضًا، قد تعرف اليوم أن الشخص الذى كنت تثق به بشكل كبير ينشر الكلام السيء عنك فكن حذرًا من المحطين بك ولا تسمح لأحد بأن يؤذى سلامك النفسي.

الحمل

على الصعيد المهنى..

الالتزام بقاعدة واحدة يسر عليها جميع أفراد العمل تعيد الإنضباط إلى أجواء العمل وستجعلها تسير بشكل إيجابى، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وعليك أن تصدر روح المرونة هذه إلى باقى الزملاء حتى تسود أجواء الألفة وتبتعد عن الضغط والتوتر.

على الصعيد العاطفى..

الدفاع المستميت عن بعض الأشخاص وهم على خطأ لن يجعل منك صديق جيد أو حبيب قوى، تحتاج على تحدد الصحيح والخطأ و تدافع عنهما حتى تكون صاحب آراء واضحة يستطيع المقربون منك أن يثقوا فيها ويعتمدوا عليها فى حياتهم.

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.

الدلو

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الآخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

السرطان

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تختلف كثيراً فى طريقة عملك عن طريقة بقية زملائك، وهذا سلاح ذو حدين، فأحياناً سيجعلك متميزاً فى عملك، وأحيان أخرى سيضرك فى حالات العمل الجماعى، فضع خطة بديلة تستطيع بها التوافق مع زملائك فى الأفكار وطريقة الأداء.

على الصعيد العاطفى:

حاول إيجاد طرق فعالة للتعامل مع متطلبات شريك حياتك، فعدم تلبيتك لرغباته يخلق بينكما مشكلات عديدة قد تؤدى الى انتهاء العلاقة، فاحرص على محاولة إرضاء شريكك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تظهر عليك أثار جانبية لبعض الأدوية التى كنت تتناولها سابقاً دون استشارة الطبيب، كالمسكنات، فعليك زيارة الطبيب بشكل عاجل حتى لا تتعرض لوعكى صحية خطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تأتيك فرصة جديدة فى العمل اليوم، ولكن لا تتخذ قرار ترك وظيفتك إلا إذا كنت مقتنع وراضى عن طبيعتها، فلا تغامر بعملك واستقرارك إلا بعد تفكير عميق واستشارة زملائك المقربين.