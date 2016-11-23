حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى تغاضى عن إنذار ثلاثى الأبيض

تحليل- عادل عقل

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ظهر محمد فاروق هادئا حيث ساعدته خبرته فى إدارة المباراة وبذل جهد بدنى كبير للسيطرة على مجريات اللقاء وحافظ على هدوئه بشكل جيد، لكنه أكثر من التحذيرات الشفوية للاعبين على حساب تطبيق القانون فيما يخص العقوبات الانضباطية ( الإنذار- الطرد).

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 35 مخالفة فى تقدير جيد أبرزها عندما اشار باستمرار اللعب عندما لمست الكرة يد مدافع الإسماعيلى وكان وضع المدافع سليما، وكان فاروق فى مكان يسمح له بزاوية رؤية مناسبة فى الوقت الذى لم يكن الحكم موفقا فى عدم تقدير الاهمال من مدافع الاسماعيلى مع مهاجم الزمالك شيكابالا داخل منطقة جزاء الدراويش فى الدقيقة 48 من عمر المباراة نتيجة التمركز الخاطئ للحكم.

اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 3 مناسبات للتهور والاعتراض وتعمد لعب الكرة باليد لثنائى الاسماعيلى شكرى نجيب وإبراهيم حسن فى الدقيقتين 69،75 كما انذر لاعب الزمالك محمود حمدى فى الدقيقة 49 فيما تغاضى الحكم عن اشهار البطاقة الصفراء فى اكثر من مناسبة للتهور ومنع هجوم واعد ابرزها لثلاثى الزمالك طارق حامد ومحمود حمدى ودونجا فى الدقائق 14،44،59 من عمر المباراة واكتفى الحكم بالتحذيرات الشفوية على حساب تطبيق القانون.

المساعدان

الحكم الرابع