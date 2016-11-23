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أسوان يعسكر الجمعة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة

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أسوان يعسكر الجمعة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة أسوان يعسكر الجمعة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة

>خالد مصطفى

اتفق أعضاء الجهاز الفنى لنادى أسوان مع إدارة النادى على الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة فى الجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز والتى ستقام على استاد برج العرب .

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق أسوان إلى الإسكندرية الجمعة المقبل للدخول فى معسكر مغلق قبل المواجهة الصعبة أمام نادى سموحة.

وتنتظر جماهير أسوان قرار مجلس إدارة النادى للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة خلفا لعماد النحاس الذى اعتذر عن تدريب الفريق بعد الخسارة من الشرقية فى الجولة التاسعة .


> يذكر أن نادى أسوان يحتل المركز الخامش عشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط .


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