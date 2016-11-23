أبو جريشة بعد التعادل مع الزمالك:" استغللنا أوراقنا الهجومية جيداً"

كتب حسام الحاج

أعرب محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلى عن رضائه بأداء لاعبى فريقه أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهم على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، مشيراً إلى أن كل اللاعبين نفذوا المطلوب منهم داخل الملعب.

أضاف ابو جريشة فى تصريحات على لبرنامج كورة كل يوم مع الإعلامى كريم حسن شحاتة :" نمتلك لاعبين أصحاب إمكانيات عالية وعلى قدر كبير من المسئولية أدوا اداء جيد واستغللنا اوراقنا الهجومية جيدا اليوم خاصة انهم كانوا يلعبون أمام فريق كبير مثل الزمالك ".

اختتم مدير الكرة بالدروايش تصريحاته:" اتمنى أن اللاعيبين يستمرون على هذا الأداء الطيب الذى قدموه اليوم وكنت أتمنى اننا نكسب لكن الحمد لله".