«فالكون 360» تحلّق في «واحة الابتكار» بدبي

تنطلق اليوم فعاليات «واحة الابتكار»، الحدث الرئيس لأسبوع الإمارات للابتكار في دبي، والذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في برج بارك حتى 26 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز مفهوم وثقافة الابتكار في المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة على مدار أربعة أيام بطريقة مبتكرة ومناسبة للجميع.

وتشارك في الحدث، هيئة الصحة في دبي، من خلال مبادرة «صحتك اليوم.. بأسلوب مبتكر»، والتي تستهدف تكوين ثقافة عامة عن الصحة في المجتمع باستخدام طرق أكثر ابتكاراً. كما ستحلق الطائرة بدون طيار «فالكون 360»، المُصممة من قِبل هيئة الطرق والمواصلات على سماء دبي، لتوفير بيانات آنية ودقيقة عن حالة الطرق لاتخاذ إجراءات فورية بشأنها.

ويوفر الحدث منصة مركزية لأصحاب الاهتمامات المشتركة للتعاون في بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار، إلى جانب الاحتفاء بابتكاراتهم في إطار شامل، يعزز مفهوم الابتكار بين الأفراد.

جهود

وتستهدف الفعالية جميع فئات المجتمع من الأسر والطلاب والشباب والموظفين والإماراتيين والمقيمين والزوار المهتمين بالاطلاع على جهود الجهات العاملة في الإمارة في مجال الابتكار، تعزيزاً لمكانة الدولة في كافة القطاعات الاستراتيجية.

وقال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار: «نسعى من خلال فعالية «واحة الابتكار» إلى تسليط الضوء على الجهود التي تعزز من مكانة دبي، كمركز للتطور والابتكار والاستدامة عالمياً، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تدرك أن للابتكار أهمية كبيرة لبناء مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة».

وأضاف أن الفعالية والنشاطات المصاحبة لأسبوع الإمارات للابتكار في إمارة دبي، تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على تقديم المزيد من الابتكارات، التي تعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة القوية المبنية على مبادئ الابتكار والتفكير التقدمي.

مشيراً إلى أن الإمارات موطن لكثير من المبتكرين، ولا يخفى أن أحد أهم أسرار النجاح، يكمن في فتحنا الباب أمام المبتكرين، واستحداثنا لمنصات مختلفة لاستقطاب الأفكار المبتكرة، وبالفعل، بدأنا نلمس التغيير الذي يحدثه الابتكار على المستويين العام والخاص، انطلاقاً من السياسة الحكيمة التي تعتمدها حكومتنا، باعتماد الابتكار استراتيجية وطنية لا مبادرة.

تجارب

وتتضمن «واحة الابتكار»، مجموعة من الفعاليات تعد تجربة مميزة للباحثين عن الكشف عن أسرار الابتكار، من خلال تجربتهم لأنشطة متنوعة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

ويمكن للزوار، المشاركة في الأحداث المثيرة، مثل «من سبق لبق» و«فالنا الناموس»، ومغامرات «السيكل الافتراضي»، أو من خلال فعالية «فالكون 360»، و«صحتك اليوم... بأسلوب مبتكر»، و«الفريج الذكي».

وقالت حمدة محمد بن كلبان، منسق إمارة دبي لأسبوع الإمارات للابتكار، إن الفعاليات في إمارة دبي، ركزت على تحفيز الابتكارات، حيث تستعرض فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، الجهود المستمرة لكافة الجهات للسعي وراء تحسين وتعزيز أدائها في إنجاز المهام المنوطة بها بأساليب مبتكرة، تواكب وتتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولتنا الحبيبة.

وستفتح «واحة الابتكار» أبوابها في برج بارك وسط مدينة دبي في بوليفارد محمد بن راشد، بالقرب من نافورة دبي، من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً.