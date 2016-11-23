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طالبة من أم القيوين تبتكر جهازاً لتنقية المياه الجوفية

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طالبة من أم القيوين تبتكر جهازاً لتنقية المياه الجوفية طالبة من أم القيوين تبتكر جهازاً لتنقية المياه الجوفية

عرض طلبة مدارس أم القيوين عدداً من المشاريع الابتكارية، حيث بادرت الطالبة عائشة رمضان من الصف السابع بمدرسة أم القيوين في عرض جهاز عن تنقية المياه من الشوائب بعد استخراجها من باطن الأرض.

وقالت عائشة إن فكرة المشروع هو تنقية المياه عبر مرورها بأجهزة التنقية ثم جهاز التسخين بهدف القضاء على الجراثيم التي تعلق بالمياه، مروراً بالأكسجين لأن الماء المزود بالأكسجين ينشط الدورة الدموية ويساعد على التنفس، مبينة أن فكرة المشروع كانت بتوجيه من والدها، وإشراف بثينة التلاي منسقة المشروع، وفدى عبدالعزيز منسقة الابتكار بالمدرسة.

كما أن آلية عمل الجهاز بسيطة وليست معقدة، فهي عبارة عن جهاز محرك يسحب المياه من البحار أو الآبار الجوفية أو خلافهما عبر مضخة، ومن ثم مرورها بمرحلة التبريد للتخلص من الشوائب والترسبات.

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