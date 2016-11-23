أبوظبي.. 30000 علم وآلاف التشكيلات الضوئية

تزينت العاصمة أبوظبي وضواحيها بأكثر من 30 ألف علم وآلاف التشكيلات الهندسية الضوئية من الأنوار والعبارات التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة، ضمن استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الخامس والأربعين منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

6000

واشتملت الزينة على تركيب 6000 تشكيل هندسي، منها 2000 قطعة icdl خاصة بتزيين الأشجار كما تم تزيين 6 جسور و14 دواراً. وأكدت دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي أن نسبة الإنجاز في تزيين العاصمة وصلت إلى أكثر من 90%.

حيث انتهت من تركيب الزينة داخل أبوظبي وكورنيش أبوظبي وكذلك خارج أبوظبي في عدد من المواقع منها: مدينة محمد بن زايد، شخبوط، خليفة، الشهامة القديمة والجديدة، الوثبة، ويجري العمل على تركيب الزينة في السمحة الجديدة والقديمة، المفرق، بني باس، وتتوقع البلدية إنجاز مشروع زينة اليوم الوطني ختام الأسبوع.

وحرصت البلدية على تضمين الأشكال الهندسية الضوئية عبارات تعكس مكانة اليوم الوطني لدى كل مواطن ومقيم، وتعبر عن الفرحة والفخر بهذه المناسبة الغالية، ومن هذه العبارات: بلد الأمان – عيشي بلادي – البيت متوحد – شهداؤنا رمز عزتنا - خريطة دولة الإمارات.

تشكيلات هندسية

وأكدت البلدية أن تزيين أبوظبي وضواحيها يشمل رفع أكثر من 30 ألف علم بمقاس 60 ــ 120سم على أعمدة الإنارة، وتركيب أكثر من آلاف التشكيلات الهندسية الضوئية، وأجهزة إضاءة مختلفة الأحجام والأشكال من شعارات مستلهمة من النشيد الوطني وعبارات وطنية وأقوال، وأرقام (45) المعبرة عن عمر الاتحاد المديد، وتضم الزينة من التشكيلات الهندسية 4100 قطعة مختلفة الأحجام، أما اللوحات التي تحمل الرقم 45 المضيئة فتبلغ 1100 قطعة بالإضافة إلى 2300 جهاز إنارة متحرك شبيه بقطرات المطر.

زينة العين

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال زينة الشوارع ومبناها الرئيس، احتفاءً باليوم الوطني الـ 45، وبما يفضي إلى أجواء احتفالية مثالية تتوافق مع المظهر الحضاري للمدينة، وتتماشى مع المعايير التي تقوم عليها جملة المشاريع الاحتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقالت المهندسة ناهد الظاهري مدير مشروع زينة المدينة بالبلدية إن الزينة توزعت في أرجاء العين وضواحيها على نحو 150 كم و20 دواراً بالإضافة لاستخدام 1500 شكل من الإضاءة، فيما تم تزيين حوالي 1600 نخلة.