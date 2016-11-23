«إلكترونية الشارقة» تنظم ورش عمل لإثراء مفهوم الابتكار

تشارك دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة في فعاليات أسبوع الابتكار في دولة الإمارات حيث تنظم مجموعة من ورش العمل تحت شعار «نتعلم.. نُدرك.. نبتكر»، تستهدف إثراء مفهوم الابتكار وتعزيز منهجية استخدامه وتبنيه، من خلال تسليط الضوء على نظام «أردوينو» البرمجية، ومزاياها المتنوعة في مختلف مجالات الحياة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: «منذ أن أقر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2015 عاماً للابتكار.

وتبع ذلك إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في نوفمبر من كل عام، أصبح الابتكار جزءاً لا يتجزأ من العمل المؤسسي الحكومي في دولة الإمارات».