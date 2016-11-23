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«الموارد البشرية» في دبي تكرّم فائزي «المبتكرون الصغار»

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«الموارد البشرية» في دبي تكرّم فائزي «المبتكرون الصغار» «الموارد البشرية» في دبي تكرّم فائزي «المبتكرون الصغار»

كرّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين في مسابقة «المبتكرون الصغار» والتي سبق أن أطلقتها في 2015 لتشجيع روح الابتكار، وتعزيز الحس الإبداعي لدى طلاب المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حفل أقيم اليوم في دبي، ويأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة في «أسبوع الإمارات للابتكار» في الفترة من 20 – 26 نوفمبر الجاري.

وقامت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية في بداية الحفل بجولة في المعرض المصاحب والذي يحتوي على الأعمال الفائزة بالمسابقة التي شارك فيها طلاب من 13 مدرسة نموذجية من مدارس إمارة دبي، شملت المراحل من الصف الثالث وحتى الثاني عشر، وتضمنت 3 فئات رئيسية هي: رسم الأفكار، وكتابة السيناريو، وحل المشكلات، إذ يتم فيها تصور الطالب للمستقبل البعيد وتجسيده في لوحة فنية أو قصة قصيرة أو تحديات مستقبلية وإيجاد الحلول لها، ممّا يعمل على اكتشاف وتعزيز وتطوير الإمكانات الإبداعية لديهم.

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