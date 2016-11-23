رئيسة المجلس الوطني تتسلم دعوة لزيارة الجزائر

تسلمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي دعوة رسمية لزيارة الجزائر على رأس وفد من المجلس، من الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الجزائري لبحث سبل تعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليها في مقر المجلس بأبوظبي صالح عطية سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة الذي سلمها الدعوة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية في مختلف المجالات مع التركيز على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت من تطور متنامٍ.

علاقة أخوية

وأشادت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالعلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية.

بدوره هنأ السفير الجزائري معالي الدكتورة القبيسي بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن معاليها تعد رمزا للمرأة على مستوى الوطن العربي والعالم.