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وزير التربية والتعليم يحضر حفل السفارة اليابانية باليوم الوطني

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حضر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم مساء أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعيد ميلاد الإمبراطور أكيهيتو امبراطور اليابان.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي - السفير شهاب أحمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ورجال الأعمال اليابانيين وأبناء الجالية اليابانية المقيمة بالدولة.

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