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نهيان بن مبارك: القيادة جعلت الابتكار ركيزة النهضة

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نهيان بن مبارك: القيادة جعلت الابتكار ركيزة النهضة نهيان بن مبارك: القيادة جعلت الابتكار ركيزة النهضة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، أن الابتكار يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية القيادة الرشيدة التي جعلت من الابتكار والإبداع محوراً رئيسياً لدفع معدلات التنمية الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز التنافسية وفقاً لأرقى المعايير والمقاييس العالمية.

مشيراً معاليه إلى أن هذا الاهتمام الكبير من القيادة بترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع ستكون له آثار إيجابية بارزة على مسيرة التنمية، ويمثل الابتكار في التعليم إحدى الركائز القوية في هذا الصدد، إذ من خلاله تسعى المؤسسات التعليمية والأكاديمية لاكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وهذا ما جسدته المبادرات والبرامج المطروحة في جامعة أبوظبي.

جاء ذلك خلال تدشين معاليه أمس فعاليات «أسبوع الإمارات للابتكار» في جامعة أبوظبي، وافتتاح فعاليات الدورة السابعة من «معرض جامعة أبوظبي للتوظيف 2016».

وأوضح معاليه أن تزامن تدشين «معرض جامعة أبوظبي للتوظيف 2016» مع احتفالات «أسبوع الإمارات للابتكار» إنما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز فرص العمل المتاحة للخريجين والخريجات في مختلف المجالات التنموية بما يعزز استراتيجية التوطين في هذه المؤسسات.

الفرص الوظيفية

وتضمن أسبوع الابتكار عدداً من المبادرات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة بدعم الابتكار في المجتمع، وحضر الافتتاح علي بن سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، والدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي وعدد من ممثلي قطاعات الأعمال والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة والمنطقة، حيث يستقطب المعرض ما يزيد على 60 مؤسسة وشركة في قطاعات الأعمال المتعددة.

ونظمت المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ورشة عمل عن التجربة اليابانية في الابتكار، واستشراف المستقبل في محاولة لنقل إيجابيات وعناصر التجربة للشركاء والمتعاملين.

كما استمرت المنصات الرئيسة للابتكار، التي أقامتها الوزارة في كل من أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، في تقديم سبعة من أهم تطبيقاتها لتطوير العمل الثقافي والمعرفي وحماية اللغة العربية، ودعم الفنون التشكيلية والإسلامية، ومنها مبادرة المكتبة الذكية، وتقدم خدماتها الثقافية للموظفين العاملين بكافة مؤسسات ، ومعرض اللوحات الفنية الافتراضي، ومبادرة الموقع الإلكتروني «المرصد الثقافي» لعرض الإحصاءات الخاصة بالتراث الثقافي الإماراتي، بحسب تصنيف اليونيسكو.

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