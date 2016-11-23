"صيادلة الغربية" تطالب بزيادة هامش ربح الصيدلى لـ25%

الغربية – اسلام الخياط

طالب أعضاء نقابة الصيادلة بالغربية، وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 499 الصادر عام 2011 والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25% بالنسبة للأدوية المحلية ومن 12 % إلى 18 % للأدوية المستوردة خاصة مع زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأوضح الدكتور عبد الرازق سعد، أمين عام نقابة الصيادلة بالغربية، أن تسعيرة الدواء جبرية والتضخم حول الصيدلى يزيد فيما عدا هامش الربح الذى لم يتم زيادته منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الصيادلة ضد زيادة أسعار الأدوية حتى لا يتحملها المواطن بمفرده لكن فى نفس الوقت لابد من إعادة النظر فى هامش الربح وتطبيق القرار 499 الخاص بتلك المسألة.

وقال الدكتور مجدى خضر القائم بأعمال نقيب الصيادلة بالغربية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذا القرار محصن بحكم قضائى ولابد من تطبيقه مع التأكيد على عدم زيادة سعر الدواء حرصا على مصلحة المواطنين من خلال وضع آلية جديدة لتسعير الأدوية فى مصر مطالباً بالتعامل بالاسم العلمى مباشرة لكل دواء بدلاً من التعامل بمسميات مختلفة لنفس الدواء لتوفير ملايين الجنيهات على المصريين.

وطالب خضر، بسرعة تعديل وإقرار قانون الصيادلة وخروجه للنور والذى يناقش حالياً فى البرلمان وتجريم السلاسل الخاصة بالصيدليات الكبرى والتى تحتكر جميع الأدوية المستوردة وتقضى على الصيادلة الصغار.