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أسرة طالبة مشتول السوق المتغيبة تناشد الأمن بسرعة تحديد مكانها

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أسرة طالبة مشتول السوق المتغيبة تناشد الأمن بسرعة تحديد مكانها أسرة طالبة مشتول السوق المتغيبة تناشد الأمن بسرعة تحديد مكانها

ناشدت أسرة طالبة بالصف الأول التجارى متغيبة من 8 أيام أجهزة الأمن بالشرقية، بتكثيف التحريات لسرعة تحديد مكانها.

 

وقال عصام فؤاد، والد الطالبة وردة، إن عمرها 16 سنة من مركز مشتول السوق، وإنها توجهت للمدرسة منذ أسبوع ولم تعد، لافتا أنه بحث عنها فى كل مكان دون أثر.

 

وأضاف والد الطالبة لليوم السابع، أنه لا توجد أى عداوات لابنته أو مشاكل شخصية أو عائلية، معربا عن قلقة ان تكون تعرضت لمكروه.

 

وتابع قائلا، إنه حرر محضرا برقم 4307 ادارى المركز، مناشد الأهالى فى حالة التعرف عليها الاتصال علية برقم 01224622164.

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مصر 365