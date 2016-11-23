كاني ويست في المستشفى..وشكوك حول سلامته العقلية

أفادت وسائل إعلام عالمية أن النجم العالمي كاني ويست Kanye West، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان Kim Kardashian، نقل إلى المستشفى بعد أيام من تصرفه بشكل غريب ما دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية.

وعلى ذلك ذكرت التقارير الأجنبية أن ويست وضع تحت المراقبة في مستشفى خاص في لوس أنجلوس.

وكانت الشركة المروجة لحفلات النجم قد ألغت في وقت سابق حفلاته المتبقية خلال العام الجاري2016.

وأوضحت الشركة المروجة للحفلات "لايف نيشن" على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم إلغاء المواعيد المتبقية لجولة سان باولو، وسيتم رد قيمة التذاكر للجمهور.

يشار إلى أن ويست كان قد أغضب الجماهير في حفل سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، يوم السبت الماضي، عندما أنهى حفلا فجأة بعد 3 أغنيات فقط وألقى كلمة ضد هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى، وطالب ترامب بتنفيذ وعده بتشييد حائط على الحدود المكسيكية.





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