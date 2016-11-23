بعد الطلاق.. براد بيت إلى جانب ماريون كوتيار

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام بخبر مفاده أن سبب طلاق أنجلينا جولي Angelina Jolie وبراد بيت Brad Pitt هو علاقة عاطفية بين الأخير وزميلته ماريون كوتيار Marion Cotillard ، ظهر الثنائي سوياً خلال العرض الأول لفيلمهما Allied في باريس.

وقد تألقت ماريون بفستان من ديور إلى جانب الممثل الذي يعاني من أزمة نفسية بعد انفصاله عن زوجته مندوبة الأمم المتحدة.

وكانت ماريون قد حاولت جاهدة التنصل من طلاق أنجلينا وزوجها وبراد ، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام، حيث أعلنت على إحدى صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أنها حامل من حبيبها الممثل الفرنسي جيلوم كانيت.

ورغم أن إعلان هذا الخبر كان بهدف إبعاد التهم عنها، إلا أنها تورطت أكثر إذ اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أنها حملت من الممثل والمخرج براد بيت بعد العلاقة الغرامية التي جمعتهما وهذا هو السبب الرئيسي للطلاق.

يشار إلى أن أحداث فيلم " Allied" تدور في 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، ويحكي قصة ضابط المخابرات "ماكس" التي يجسدها براد بيت، الذي يلتقي زعيمة المقاومة الفرنسية "ماريان" التي تجسدها ماريون كوتيار، في مهمة شديدة الصعوبة وراء الخطوط الدفاعية للعدو بشمال أفريقيا حيث إعجب بها.

وتتوالى أحداث الفيلم ويتزوجا إلا أن العلاقة بينهما سرعان ما تتحول عندما يكتشف البطل أن زوجته في حقيقة الأمر عميلة مزدوجة تعمل لصالح النازيين ويتعين عليه قتلها.

حمل ماريون كوتيار يورطها في طلاق براد بيت وأنجلينا جولي





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