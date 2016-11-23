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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك حظك اليوم برج القوس ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. خبر سعيد فى طريقه إليك

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها الصدق والوفاء.

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب أفضل الآن خصوصا بعد مرور التجربة بالفترة الصعبة التى حدثت مؤخراً، حاول أن تهتم به أكثر من ذلك ولا تدع الأمور تكون خارج السيطرة.

 

القوس على الصعيد المهنى ..

ربما هناك الكثير من التغيرات التى حدثت فى العمل، ما عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتسعى للسيطرة على أوضاعك حتى لا تنعكس عليك الأمور بشكل سلبى.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

تحتاج إلى راحة سريعة، أحصل على إجازة من العمل لكى تستعيد نشاطك من جديد، تخلص من الأفكار السلبية، وابدأ من جديد.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تمر المرحلة المقبلة بسلام سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية، هناك بعض الأمور الطارئة ولكنك ستكون قادر على التصدى لها والتعامل معها بذكاء.


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مصر 365

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