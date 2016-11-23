حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23/11/2016

نقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج برج الثور على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية و حدس قوى نادراً ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:

لن يكون اليوم فى صالحك، وتواجه مطالبك بالزيادة فى الراتب الرفض الشديد بسبب المشاكل السابقة مع عدد من الرؤساء، انتظر فترة ثم عاود بتقديم طلبك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:

التعامل مع الحبيب بأسلوب حاد لن يحسسن من وضع العلاقة، لديك أسلوبك المميز الذى تستطيع من خلاله التحكم فى مجريات الأمور حاول أن تعتمد عليه فى الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:

وعكة صحية شديدة تضطرك لملازمة الفراش، وعدم الالتزام بتعليمات الطبيب يسبب لك شعور دائم بالتعب والحاجة إلى النوم لساعات طويلة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم سىء ملئ بالمفاجئات غير السارة، وسيعتمد برج الثور اليوم على الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون له إزعاج حتى لا يفقد أصعابه وصبره.