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حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. أزمة مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. أزمة مع شريك الحياة حظك اليوم برج الجدى ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. أزمة مع شريك الحياة

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتميز أبنائه بكثير من الصفات أهمها الوفاء.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أزمة عاطفية طارئة مع شريك الحياة بسبب تمسكك غير المبرر بأرائك، حيث أنه من المتوقع أن يمر اليوم بشكل سئ عليك وعلى شريك الحياة، فتعامل مع الأمور بهدوء.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتحكم فى عصبيتك، تعاملك مع مديرك فى العمل يتطلب منك بعد الهدوء، كما أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الأيام المقبلة، ما عليك إلا أن تتعامل معها بذكاء أكثر .

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

تبذل مجهود كبير فى العمل، احصل على بعض الاسترخاء وتناول الطعام الصحى، حتى تكون قادر على استكمال المهام المطلوبة منك بنجاح.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تمر المرحلة المقبلة بسلام سواء على مستوى العمل أو الحياة العاطفية، هناك بعض الأمور الطارئة ولكنك ستكون قادر على التصدى لها والتعامل معها بذكاء.


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مصر 365

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