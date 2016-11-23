حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 23/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. أزمة فى العمل

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على كل الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بصفات كثيرة أبرزها الثقة الزائدة بالنفس.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى..

أنت الآن فى مرحلة رائعة مع شريك الحياة، ربما مرت الفترة الماضية ببعض التقلبات، ولكنك كنت قادر دائماً على مواجهة كل هذه الأمور بمزيد من الصبر، فأوضاعك الآن ـأفضل مما كانت فى الماضى.

الأسد على الصعيد المهنى ..

أزمة جديدة فى العمل، هذه الفترة التى لم تخلو أبداً من الأزمات، ولكن عليك الصبر واستكمال الطريق وستحصل فى النهاية على ما تبحث عنه بكل تأكيد.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام، استمع إلى نصائح الأطباء، كما أن الحصول على قسط من الراحة لن يعطل عملك كثيرًا فصحتك كذلك مهمة جدًا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لأبناء برج الأسد على كافة الأصعدة، كما أنه من المتوقع ان تحدث بعض الخلافات على مستوى الأسرة ولكنك ستكون قادر فى السيطرة عليها.