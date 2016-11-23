إذا تأخر حملك فعليك بطائر اللقلق

لا أحد يربط بين صورة طائر اللقلق الجميل، والذي يحمل في منقاره طفلاً صغيراً، وبين إنجاب الأطفال، رغم أن هذا المشهد قد تكرر في أفلام كرتون خيالية، ولكن دراسة حديثة ربطت بين الاثنين.

فقد أثبتت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وطائر اللقلق، في حين أن باحثة الفولكلور الشعبي الأستاذة لمى سعيد قد تحدثت عن أسطورة طائر اللقلق كالتالي:

• كان الأطفال قديماً -كما تقول الأسطورة في بريطانيا- يتساءلون من أين يأتي الأطفال الصغار؟

• وقد لجأ الكبار إلى حيلة؛ حيث أخبروهم بأن طائر اللقلق الجميل يحط في الغابة من السماء، ويقوم بتقبيل الحيوانات ويضع الألماس تحت ورق الشجر.

• فيتحول الألماس إلى أطفال صغار، ويكون كل طفل ملفوفاً بقماش حريري ناعم، فيحمله طائر اللقلق وينزله في مدخنة البيت الذي يرغب أصحابه بطفل مولود.

• فتجده الأم في الصباح وتحمله وترضعه وتربيه مع إخوته.

• ولكن دراسة حديثة أثبتت أن هناك علاقة فعلاً بين طائر اللقلق وإنجاب الأطفال.

• فقد توصلت دراسة أمريكية في العام 2015 إلى أن البيوت والبنايات الشاهقة التي يعشش فوقها طائر اللقلق تنجب الزوجات فيها أطفالاً بعد طول انتظار.

• ولكن لم يستطع أحد أن يحدد العلاقة بين طائر اللقلق وبين حدوث الإنجاب لدى الزوجات.

• وإن كان هناك نصيحة بأن تعيش الزوجات اللواتي تأخر حملهن في بنايات يقع فوقها أعشاش طائر اللقلق.