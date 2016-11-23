نصائح اتبعيها في النصف الأخير من العام الدراسي

متابعة طفلك في هذه المرحلة مهمة أيضاً كما هي في بداية العام، حيث تستجد ظروف عديدة عليه وعليك، تفترض تعاملاً من نوع آخر. «سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة علم النفس، أشواق الوافي، لتقدِّم لنا مجموعة من النصائح والخطوات في مراحا مختلفة تساعدك على إعادة الهدوء لطفلك.





نصائح للأم إذا كان ابنها في الحضانة:



1. أشركيه معكِ في أنشطة متعددة؛ حتى تكسبيه المرونة.

2. حسني قدرته على الحركة فيجب أن يكون قد تمكن من الإمساك بالقلم وتحكم بالألوان.

3. دربيه على الاعتماد على نفسه بعد أشهر من دون بدء العام الدراسي، فمثلاً ابدئي في تعليمه ارتداء حذائه، وأن يدخل الحمام بمفرده وهكذا حتى لا يخاف ويساعد معلمته.

4. صار بإمكانه توديعه بدون تكلف قبل ذهابه إلى المدرسة، ولا تشعريه أنك ما زلت خائفة عليه.

نصائح للأم إذا كان ابنها في المرحلة الابتدائية الأولى:



1. أكدي لطفلك أنه سوف ينجح، وامنحيه الثقة بنفسه.

2. واظبي على حضور اجتماعات الأهل، فهذا يظهر له مدى اهتمامك به.

3. اطلعي على دفاتره وهنئيه عندما يتلقى تقديراً من المعلمة.

4. لا تسمحي له بإكثار النشاطات خارج إطار المدرسة، فهو بحاجة إلى الراحة.

نصائح للأم إذا كان ابنها في المرحلة الإعدادية الأولى:



1. تحلي بالصبر أثناء التعامل معه في هذه المرحلة، وابتعدي عن الشدة والتوتر، ففي هذه المرحلة يزداد عناداً فعززي ثقته بنفسه.

2. لا تجعليه يخجل من كشفه لأموره الخاصة أمامه، ومهم جداً معرفة أصدقائه وأهاليهم.

3. كوني حازمة معه ولكن بالمنطق، في تنفيذ ما تعتقدين أنه التصرف الأفضل والعادل.