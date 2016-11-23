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النيابة تتهم أمين شرطة بقتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص فى روكسى

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النيابة تتهم أمين شرطة بقتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص فى روكسى النيابة تتهم أمين شرطة بقتل طالب بالخطأ أثناء ركن ميكروباص فى روكسى

>كتب كريم صبحى

 تباشر نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، التحقيق مع أمين شرطة بمرور القاهرة، دهس تلميذ بميكروباص، مساء الثلاثاء، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

كشفت تحقيقات النيابة أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة روكسى لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هاربًا، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق ارتطمت السيارة بالرصيف، ودهست طالب إعدادى فى الـ14 من عمره، مما أدى إلى مصرعه فى الحال.

 


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