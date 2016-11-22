أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأردن يقرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية بسبب «البوليساريو»

Google+ Print
الأردن يقرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية بسبب «البوليساريو» الأردن يقرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية بسبب «البوليساريو»

الملك عبد الله الثاني

أعلن الأردن عن انسحابه من القمة العربية الأفريقية بغينيا الإستوائية، مساء اليوم، الثلاثاء، لإصرار الاتحاد الإفريقى على مشاركة وفد الصحراء “البوليساريو” فى القمة.

وذكرت وكالة عمون الأردنية أن الأردن قرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية لمشاركة وفد الجمهورية الصحراوية.

وكانت دول المغرب والسعودية والإمارات والبحرين، الثلاثاء 22 نوفمبر، انسحابها من القمة العربية الإفريقية بغينيا الإستوائية، لإصرار الاتحاد الأفريقى على مشاركة وفد الصحراء فى القمة.

واحتجت المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو فى اجتماعات أفريقية عربية فى العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد، فى وقت يواصل العاهل المغربى، الملك محمد السادس، جولته الإفريقية، التى تشمل دولا وقفت دائما ضد المغرب إلى جانب الجبهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا