الأردن يقرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية بسبب «البوليساريو»

أعلن الأردن عن انسحابه من القمة العربية الأفريقية بغينيا الإستوائية، مساء اليوم، الثلاثاء، لإصرار الاتحاد الإفريقى على مشاركة وفد الصحراء “البوليساريو” فى القمة.

وذكرت وكالة عمون الأردنية أن الأردن قرر الانسحاب من القمة العربية الإفريقية لمشاركة وفد الجمهورية الصحراوية.

وكانت دول المغرب والسعودية والإمارات والبحرين، الثلاثاء 22 نوفمبر، انسحابها من القمة العربية الإفريقية بغينيا الإستوائية، لإصرار الاتحاد الأفريقى على مشاركة وفد الصحراء فى القمة.

واحتجت المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو فى اجتماعات أفريقية عربية فى العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد، فى وقت يواصل العاهل المغربى، الملك محمد السادس، جولته الإفريقية، التى تشمل دولا وقفت دائما ضد المغرب إلى جانب الجبهة.