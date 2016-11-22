ريال مدريد يفوز على لشبونة بثنائية ويحسم تأهله لدوري الأبطال

حسم فريق ريال مدريد الإسبانى، تأهله إلى منافسات الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا، بعدما انتزع فوزا ثمينا من مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالى بنتيجة 2/1، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “خوسيه الفالادى”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة تشامبيونزليج.

وسجل رافاييل فاران هدف التقدم للفريق الملكى فى الدقيقة 29 من زمن المباراة، ليرفع المدافع الفرنسى رصيده إلى 3 أهداف فى موسم واحد بقميص ريال مدريد وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق فى عام 2011.

ونجح أدريان سيلفا فى تسجيل هدف التعادل لسبورتنج لشبونة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق من ركلة جزاء، ثم سجل كريم بنزيما الثانى لريال مدريد فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.