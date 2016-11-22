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حبس "مسجل" متهم بترويج الهيروين بحلوان

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حبس "مسجل" متهم بترويج الهيروين بحلوان حبس "مسجل" متهم بترويج الهيروين بحلوان

>كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية.

 

كشفت تحقيقات مصطفى القاضى، وكيل النيابة، عن ورود معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بترويج "ه.ع" ، المواد المخدرة على مدمنى حلوان، وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحيازته 10 لفافات من مادة الهيروين، وسلاح نارى، و3 طلقات خرطوش عيار 16 مل، ومبلغ مالى خصيلة البيع، وهاتف محمول لتسهيل عملية البيع.

 

وبمواجهت المتهم بالواقعة أعترف بارتكابها، وأنه جلب المواد المخدرة من منطقة السحر والجمال بالاسماعلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


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