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لافروف لنظيره البريطاني: لا تطبيع للعلاقات إلا عن طريق الحوار المتكافئ

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لافروف لنظيره البريطاني: لا تطبيع للعلاقات إلا عن طريق الحوار المتكافئ لافروف لنظيره البريطاني: لا تطبيع للعلاقات إلا عن طريق الحوار المتكافئ

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف – في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء – عن استعداد موسكو للقيام بخطوات إيجاية في حال تعديل لندن سياستها تجاه روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان “شدد لافروف على عدم وجود بديل لتطبيع العلاقات عن طريق الحوار المتكافئ باحترام متبادل”، وتابع البيان أن لافروف “أعرب عن استعداده للخطوات الإيجاية في حال تعديل القيادة البريطانية سياستها تجاه روسيا، وإثباتها عمليا نيتها بناء التعاون على أساس أخذ المصالح المتبادلة بعين الاعتبار”، حسب ما نشرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي، أكد ضرورة تجنب أعمال من شأنها تصاعد النزاع في سوريا، مبينا أن الاتصال تطرق إلى تطور الوضع حول سوريا، شدد الجانب الروسي على ضرورة تجنب أعمال تؤدي إلى تصاعد النزاع، وأهمية الخطوات العملية للفصل بين المعارضة السورية والمتطرفين.

أ ش أ

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