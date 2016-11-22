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الخارجية الأمريكية:رخصة إيرباص لبيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي

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الخارجية الأمريكية:رخصة إيرباص لبيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي الخارجية الأمريكية:رخصة إيرباص لبيع طائرات لإيران جزء من التزامات الاتفاق النووي

جون كيربي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن رخصة أصدرتها الولايات المتحدة لشركة إيرباص لبيع طائرات مدنية إلى شركة الطيران الوطنية الإيرانية تأتي في إطار الالتزامات الأمريكية بمقتضى الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب رويترز قال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة “إنها تتسق إلى حد بعيد مع تعهدنا للوفاء بالتزاماتنا بمقتضى الاتفاق النووي” مضيفا أنها ليس لها علاقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال مصدر مطلع تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر الرخصة يوم الاثنين.

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