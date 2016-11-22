انطلاق مسابقات ألعاب القوى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، دورة ألعاب القوى بملاعب الجامعة القديمة إذ شارك أكثر من 200 طالب وطالبة من معظم كليات الجامعة فى مسابقات العدو 100م، و200م، و400م، و1500م، وسباقات تتابع ومسابقات دفع الجلة، والوثب الطويل، تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، وطارق عجيبة مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.

وقال الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، إن الهدف من إعداد المسابقات هو إعداد فريق قوى لألعاب القوى للمشاركة فى مسابقة الجامعات التى سوف تقام سبتمبر القادم بجامعة المنوفية.

وقال الدكتور محمود شعيب رئيس قسم ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية إن جامعة قناة السويس أصبح لديها مواهب قوية ومتعددة بعد أن أصبحت كلية التربية الرياضية ضمن كليات الجامعة مؤكدا أن الجامعة سوف تنافس فى ألعاب القوى على مدار المسابقات القادمة.

وقال عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى إنه جارى الآن حصر النتائج وحسابها حسابات دقيقة نظرا لتفاوت السرعات بين الطلاب، على أن تعلن النتائج فى أقرب وقت ممكن، وأضاف أن نصف نهائى كرة القدم يعقد غدا بين كليتى الطب البيطرى والتربية الرياضية، كما أن بطولة المنازلات تعقد بعد غد فى رفع الأثقال والكاراتيه والمصارعة الحرة، وبنش تكرار وغيرها من الألعاب التى يشارك بها عدد كبير من الطلاب والطالبات.