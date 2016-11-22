بالصور.. إضراب طلاب معهد أزهرى بعد مصرع تلميذة وإصابة 10 تلاميذ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن تلاميذ وطلاب معهد القن الأزهري الامتناع عن التوجه لمعهد البرانية الابتدائي ومدرسة محمد العتيقي اللذان تم نقلهم إليهما للدراسة بهما منذ أربع سنوات ، لتعدد تعرض الطلاب للحوادث وكان أخرها أمس الأول مما أدى لمصرع وإصابة 10 طلاب في حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم من معهد البرانية الأزهري لقريتهم.

وصمم الطلاب والأهالي على التوجه لمعهد القن الآيل للسقوط والمتأثر بزلزال 1992م ، ليجلسوا بين جدرانه من الصباح حتى الساعة الثانية موعد انصرافهم ليتعلمون به في ظل مساعدة عدد من أهالي القرية المعلمين.

قال وفا محمد محمد زهران "مهندس زراعي " إن معهد القن ابتدائي اعدادي تم انشاءه عام 1983م وضمه للأزهر عام 1984 كتبرع شخصي من محمد محمد زهران من أهالي القن التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ ، مؤكداً تأثر المعهد بزلزال 1992م وأصدرت الدولة قرار جمهوري بإحلال وتجديد المنشآت الحكومية المتأثرة من الزلزال ومنها معهد القن وتم عمل مجسات للمبنى بمعرفة شركة عثمان أحمد عثمان عن طريق مشيخة الأزهر وحتى عام 2004م لم تتم أي إصلاحات .

وأضاف وفا زهران ،بدأنا التحرك عام 2003م وتقدمنا بشكوى للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و4 وزارات متعاقبة خلال حكم الرئيس الأسبق منذ عام 2003م حتى 2011م ، كما تقدمنا بمطالبات للدكتور محمد سيد طنطاوي الأمام الأكبر رحمه الله لإحلال المعهد ، كما تقدمنا بشكاوى للمشير طنطاوي خلال فترة تواجده ، ولم نجد أي استجابة، ومازلنا نكمل المسيرة حتى الآن.

وقال وفا زهران ،تم إرسال فاكسات لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمطالبة بإحلال وتجديد المعهد ، مؤكداً تم إخلاء المعهد إخلاء إجباري من المنطقة الأزهرية منذ أربع سنوات منذ 2012م ، وتم نقل تلاميذ المرحلة الابتدائية لمعهد البرانية الإبتدائي كفترة مسائية والذي يبعد عن القرية ب 5 كيلو ،وتم نقل طلاب المرحلة الإعدادية لمدرسة محمد العتيقي التي تبعد مسافة أكثر من 7 كيلو .

وأضاف رفا زهران إن الطرق الموصلة للمعهد والمدرسة ترابية مهملة تحيط بها الترع والمصارف ويتم نقلهم بالتروسكل أو سيارات ربع نقل ومنهم من يسيرون على الأرض في التراب والطين ، وخلال أربع سنوات ماضية حدث أكثر من 20 حادث لعشرات من الطلاب والطالبات منها إصابات بالغة الخطورة للطلاب لعجز يصل ل 50 % وأخر هذه الحوادث وفاة الطالبة شاهيناز محمد على خليل 11سنة بالصف السادس الابتدائي ، بالإضافة ل10 حالات إصابة ، مؤكداً إن والد الطفلة المتوفاه لا يملك من حطام الدنيا شيئاً إلا التروسكل الذي تحطم في الحادث.

وقال زهران تم مخاطبة جميع شيخ الأزهر والذي أرسل أحمد عبدالعظيم وكيل وزارة الازهر بكفرالشيخ ووعدنا باحلال وتجديد المعهد، مؤكداً أن الطلاب مضربين عن التوجه للمعهد والمدرسة اللتان تبعدان أكثر من 7 كيلو عن قرية القن وسيتواجدون بالمعهد القديم يذاكرون دروسهم بمساعدة عدد من أهالي القرية.