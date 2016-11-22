اختتام مؤتمر "تأثير مخرجات التعليم قبل الجامعى علي كليات الهندسة"

الإسكندرية – أسماء على بدر

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر" تأثير مخرجات التعليم العام ماقبل الجامعي علي جودة التعليم الهندسي"، والذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة، علي مدار يومين، والذي نظمته نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، والذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات الهامة منها، تعديل نظام الإمتحانات بحيث تكون معبرة عن مستوى الطلاب، وأن تكون الإمتحانات مبتكرة ومبنية علي التفكير والإبداع وقياس مهارات الطلاب، مشيرةٍ إلي التوصية الخاصة باقتراح سنة تمهيدية للدبلومات الفنية عند التحاقهم بالتعليم الهندسي ونجاحه فيها كمعادلة، وأن يكون القبول بالتنسيق الداخلي لأقسام معاهد وكليات الهندسة لمن كان تخصصة في الثانوية الفنية نفس التخصص المتقدم لدراستة بالمعهد أو الكلية.

وأكدت نقيب مهندسي الإسكندرية، أن المؤتمر في توصياته، قد أكد علي ضرورة ضمان جودة مخرجات التعليم الهندسي عبر معايير وأدوات قابلة للتدقيق والقياس، وربط التعليم الهندسي بقطاعات الإنتاج، بالإضافة إلي الاهتمام بالموهوبين والنابغين علمياً، وإنشاء نوادي علمية ومراكز لتعليم العلوم وذلك لتحفيز العمل الإبتكاري.

فيما أكدت التوصيات التي خرج بها المؤتمر علي ضرورة تطبيق استخدام المعامل والورش الإفتراضية بالتعليم العام والتعليم الفني والتى تعتبر بديلا مناسبا للمعامل والورش الحقيقية، وتساعد علي التغلب علي الصعوبات التي تواجه الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلي أهمية تضافرجهود جميع الجهات علي كافة المستويات لتطوير العملية التعليمية.