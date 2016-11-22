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حى غرب بالإسكندرية يوزع 5 طن سكر بسعر 7 جنيه

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حى غرب بالإسكندرية يوزع 5 طن سكر بسعر 7 جنيه حى غرب بالإسكندرية يوزع 5 طن سكر بسعر 7 جنيه

>الاسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب بالإسكندرية بتوفير عدد 5 طن سكر بسعر الكيلو 7 جنيه وذلك بالتعاون مع النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب وذلك لتوزيعها علي اهالي الحي وفي وجود ادارة واداره الشئون الاجتماعية بغرب ومسئولي قسم شرطة مينا البصل والتنفيذيين بالحي مساعد رئيس الحي ومديري أشغال الطريق والمتابعة الميدانيه ومأمور الضبطيه القضائيه بالحي وذلك أمام ديوان عام حي غرب ، منطقة العزبه ، الفرافره بخفاجه ، العزبه الجديده.

 

وتم ذلك بعد استطلاع رآي الشئون الاجتماعية بالأماكن الأكثر احتياجا.

 


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