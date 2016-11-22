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بالصور.. قنصل لبنان بالإسكندرية: الاستثمار اللبنانى جزء من الاقتصاد المصرى

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بالصور.. قنصل لبنان بالإسكندرية: الاستثمار اللبنانى جزء من الاقتصاد المصرى بالصور.. قنصل لبنان بالإسكندرية: الاستثمار اللبنانى جزء من الاقتصاد المصرى

>الإسكندرية – أسماء على بدر - تصوير - أسماء عبداللطيف

 

قال أسامة الخشاب، قنصل عام لبنان فى الإسكندرية، إنه يفتخر بالوجود اللبنانى القديم والحديث فى ، مشيرا إلى بزوغ مصريين من أصل لبنانى فى قطاعات عديدة كالصحافة والأدب والشعر والمسرح والسينما والاقتصاد، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها القنصلية اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى استقلال لبنان الثالثة والسبعين، بحضور اللواء أركان حرب محمد أحمد محمود، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، واللواء رضا فرحات ، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، و عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

 

ووصف "الخشاب" مدينة الإسكندرية بملتقى الحضارات والثقافات والديانات، مؤكدا على وجود تعاون ثنائى على المستوى التعليمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية.

 

وأشار إلى التعاون بين ميناء الإسكندرية ومرفأى بيروت وطرابلس، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الاقتصادى بوجود الاستثمار اللبنانى والشركات اللبنانية التى أصبحت جزءا من الاقتصاد المصرى.

 

وكشف "الخشاب" عن تنظيم مؤتمر مهم بحضور وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، 2 فبراير من العام المقبل فى جنوب أفريقيا، إذ يلتقى رجال أعمال لبنانيون من مختلف دول أفريقيا للعمل على تقوية الروابط التجارية مع هذه الدول.

 

ومن جانبه، قال اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، إن مصر تربطها علاقات متميزة مع لبنان، مؤكدا على حرص المحافظة لجذب استثمارات لبنانية أكثر خلال الفترة المقبلة.

 

 

 


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