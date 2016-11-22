بالصور.. 7 أسر بالإسكندرية منازلهم آيلة للسقوط يشكون تأخر استلام وحداتهم

الإسكندرية جاكلين منير

ناشد 7 أسر من أهالى منطقة توشكى بمنطقة العامرية، المسئولين بمحافظة الإسكندرية ومديرية الإسكان، بتسلم شقق بالاسكان الاقتصادى للدولة، وذلك بسبب الحالة الاقتصادية السيئة والفقر المدقع الذى يعانون منه.

وأكدوا لـ"اليوم السابع" أن جميعهم يقطنون بمساكن توشكى وهى آيلة للسقوط وقد تركوها للإقامة فى شقق بالإيجار خوفا على حياتهم، وتقدموا بطلبات للحصول على شقق بديلة، وبالفعل قد حصلوا على موافقة بتسلم الوحدات السكنية الجديدة بمساكن عبد القادر بالعامرية إلا أنهم لم يتمكنوا من تسلم الشقق السكنية إلى الآن.

وتقول دينا محمد، من أهالى منطقة توشكى بالعامرية، تقدمنا بطلب للحصول على شقة بمديرية الإسكان منذ 10 سنوات، إلا أنهم إلى الآن لم يتمكنوا من استلام تلك الوحدات السكنية الجديدة، بالرغم من كل الحالات المتقدمة تستحق الحصول على شقة جديدة بسبب انهيار المنازل القديمة والتى أصبحت كلها آيلة للسقوط وتمثل خطورة على أرواحهم، وقال: "تركنا منازلنا جميعا فى توشكى خوفا على حياتنا ونمكث حاليا فى شقق بالإيجار الشهرى بالعامرية والتى تصل إيجارها إلى 250 جنيها، ولا نملك توفير هذا المبلغ شهريا".

وقالت كان من المفترض أن نتسلم الوحدات السكنية الجديدة فى شهر يناير الماضى، إلا أننا فوجئنا بوزير التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى تقوم بتسليم وحدات سكنية لأشخاص آخرين ولم نكن من ضمنهم بالرغم من الحصول على الموافقات اللازمة.