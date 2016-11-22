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السيسي: قضية نقيب الصحفيين جنائية.. ولا يُحاسب إنسان مصري على رأيه

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السيسي: قضية نقيب الصحفيين جنائية.. ولا يُحاسب إنسان مصري على رأيه السيسي: قضية نقيب الصحفيين جنائية.. ولا يُحاسب إنسان مصري على رأيه

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية بإخفاء مشتبه فيهما وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفى فى قضية رأى، وهو أمر مهم يجب معرفته، مشددًا على أنه “لا يُحاسب إنسان فى على رأيه”.

وأضاف الرئيس، خلال لقائه بالتليفزيون البرتغالى، ” نقبل حرية التعبير، والصحافة لدينا تتحدث كما تشاء”، موضحًا أن حرية التعبير حقيقة فى مصر، والسفير البرتغالى فى مصر يرى الصحافة والإعلام فى مصر تتحدث كيفما تشاء.

وأكد السيسى أنه فى مصر لا مجال للديكتاتورية، ويتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أى حاكم فى مصر أن يستمر فى مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين، مشدداً على أنه لا ديكتاتورية ولا استمرار فى السلطة للأبد فى مصر، وكل أربع سنوات من حق الشعب أن يختار رئيس آخر، مشددا على أن ذلك أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون”.

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