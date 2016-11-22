سفير جورجيا: علاقتنا مع مصر متنامية في مختلف المجالات‎

أكد الكسندر نالبندوف على أهمية العلاقات المصرية – الجورجية، وقال إن هناك أفاق وأعدة لتنميتها فى مختلف المجالات، وأشاد بدور مصر في دعم الوحدة الجورجية، وأكد تقدير بلاده كثيرا لهذه المواقف، وأن مصر كانت من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع بلاده في الشرق الاوسط وأفريقيا، جاء ذلك في احتفالية السفارة التى نظمتها ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من السفراء، من بينهم سفير أوكرنيا والمجر وأوزبكستان وأذربيجان وبولندا وبلغاريا والسويد والكيميا وطاجيكستان والقائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي.

وأضاف نالبندوف، أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات بدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، وواجهت العديد من التحديات منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، وحققت نجاح فى الإصلاح وبناء دولة حديثة تقوم على القانون.

وقال أن بلاده اتخذت خطوات مهمة تجاه الاندماج الاتحاد الاوروبى، وتعمل على تحقيف فرص واعدة لدولة وشعب جورجيا.