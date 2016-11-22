أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير جورجيا: علاقتنا مع مصر متنامية في مختلف المجالات‎

Google+ Print
سفير جورجيا: علاقتنا مع مصر متنامية في مختلف المجالات‎ سفير جورجيا: علاقتنا مع مصر متنامية في مختلف المجالات‎

أكد الكسندر نالبندوف على أهمية العلاقات المصرية – الجورجية، وقال إن هناك أفاق وأعدة لتنميتها فى مختلف المجالات، وأشاد بدور في دعم الوحدة الجورجية، وأكد تقدير بلاده كثيرا لهذه المواقف، وأن مصر كانت من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع بلاده في الشرق الاوسط وأفريقيا، جاء ذلك في احتفالية السفارة التى نظمتها ، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من السفراء، من بينهم سفير أوكرنيا والمجر وأوزبكستان وأذربيجان وبولندا وبلغاريا والسويد والكيميا وطاجيكستان والقائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي.

وأضاف نالبندوف، أن بلاده اتخذت العديد من الخطوات بدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، وواجهت العديد من التحديات منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، وحققت نجاح فى الإصلاح وبناء دولة حديثة تقوم على القانون.

وقال أن بلاده اتخذت خطوات مهمة تجاه الاندماج الاتحاد الاوروبى، وتعمل على تحقيف فرص واعدة لدولة وشعب جورجيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم