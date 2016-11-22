نيويورك تايمز: ترامب غير متحمس لفتح تحقيق مع كلينتون

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تغريدة على تويتر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يظهر حماسا يذكر للحث على إجراء تحقيق مع منافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون بيد أنه لم يستبعد ذلك الخيار.

وبحسب رويترز قال ترامب وفقا لتغريدات على تويتر خلال مقابلته مع الصحيفة “لا” عندما سئل عما إذا كان سيحقق مع كلينتون بشأن المنظمة الخيرية المملوكة لعائلتها أو استخدامها لبريد إلكتروني خاص خلال توليها منصب وزيرة الخارجية.

لكنه قال إنه لا يريد “الإضرار بآل كلينتون” ويريد المضي قدما. وتابع وفقا لمراسل نيويورك تايمز “لا أتطلع للعودة إلى الوراء والتطرق لذلك.”