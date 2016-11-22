كاميرات المراقبة تنجح فى تحديد هوية قاتل «نيفين لطفى»

قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن معاينة مسرح الجريمة، الخاص بحاادث مقتل نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، أكدت وجود بصمات لشخص واحد فقط، هو الذى تواجد داخل غرفة نوم القتيلة، وأنه تم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، ولكن اتضح أن المتهم قام بفصلها بمجرد دخوله للفيلا.

وأضافت مصادر، لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية ” إم بي سي مصر” أن فريق البحث الجنائى الذي تم تشكيله من مباحث الجيزة، نجح فى تحديد هوية الجانى من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع السكنى أثناء هروب الجاني، بسيارة القتيلة التي قام بسرقتها من أمام الفيلا الخاصة بها.

وأشارت المصادر، إلى أن المتهم لم يتمكن من قيادة السيارة، فتركها على بعد حوالى 150 مترا بعد خروجه من المنتجع، لاصطدامه بالحاجز الخرسانى الموجود على يمين الطريق.

وأكدت المصادر، أن الحادثة وراءه دوافع جنائية بحتة، بعدما أثبتت المعاينة وجود بعثرة داخل غرفة نوم القتيلة، واختفاء بعض متعلقاتها الشخصية