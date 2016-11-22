حبس والد البطلة ريم مجدي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى مصرع نجلته

قرر المستشار كمال الشناوى رئيس نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات الاسماعيلية حبس والد البطلة ريم مجدى 4 أيام على ذمة التحقيق ،ووجهت له النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

وكانت النيابة العامة استمعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى أقوال والدها ووالدتها فى حادث مصرعها، وقررت استكمال التحقيقات مع استمرار التحفظ على والدها بمركز شرطة الإسماعيلية ثم قررت استخراج جثتها لتشريحها.

وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية أمس التحفظ على والد البطلة ريم مجدى التى لقيت مصرعها الجمعة الماضية فى حادث بعزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية، واستدعاء والدتها لسؤالها عن مصرعها.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بمصرع البطلة ريم مجدى، صدمتها سيارة مجهولة بعزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإسماعيلية العام وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، ضم محمد ثروت رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه ودلت تحريات فريق البحث بأنه بفحص خط سير وموقع الحادث وفحص كاميرات مراقبة بإحدى الشركات الواقعة بجوار موقع الحادث الذى أبلغ عنها والد البطلة المتوفية، تبين أن الكاميرات لم تسجل أى حوادث تصادم فى هذه المنطقة خلال الفترة التى ذكر والد البطلة المتوفية أنها كانت متواجدة بها وقت وقوع الحادث، مما استدعىى إعادة سماع سؤال أسرتها عن ملابسات جديدة فى وفاة المجنى عليها.

وبسؤال والدة ريم قالت إن هناك مشادة كلامية وقعت بين ابنتها وزوجها أثناء التمرين قام على أثارها والد ريم بضربها بقدمه، وأثناء العودة إلى المنزل نشبت مشادة كلامية أخرى بين ريم ووالدها، حيث عنفها والدها لعدم التركيز فى التمرين، وقام على إثرها بلطمها على وجهها، مما جعلها تلقى بنفسها من السيارة قبل توقفها فلقيت مصرعها.

الجدير بالذكر ان ريم مجدى “15 عاما”حصلت خلال عام 2016 على برونزية بطولة العالم للناشئين بجورجيا، وذهبية بطولة أفريقيا لمصارعة الناشئين فى الجزائر قبل 4 أشهر