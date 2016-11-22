أخبار عاجلة

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ -
اعتقال 19 مؤيدًا لتنظيم داعش بتهمة التحضير للإخلال بالاستفتاء في تركيا -
استقرار نسبي في الطقس بالسويس.. وعودة حركة الملاحة بالموانئ -
بالصور.. إقبال ضعيف في بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
بالصور.. محافظ يتابع تطبيق قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر -
صور- الإسكندرية تقدم مساعدات مالية لـ 12 أسرة نازحة من العريش -
بالصور.. شفرة شيطانية لداعش تهدد بعملية إرهابية جديدة في هذه المحافظة ١٨ أبريل -
تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد في رمضان.. تفاصيل صادمة -
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة -
رويترز: فرنسا تطرد حفيد مؤسس «الإخوان».. والداخلية الفرنسية: تحدث بطريقة تشكل تهديدا للنظام العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حبس والد البطلة ريم مجدي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى مصرع نجلته

Google+ Print
حبس والد البطلة ريم مجدي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى مصرع نجلته حبس والد البطلة ريم مجدي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى مصرع نجلته

ريم مجدي _ أرشيفية

 

قرر المستشار كمال الشناوى رئيس نيابة مركز الإسماعيلية بإشراف المستشار المحامى العام لنيابات الاسماعيلية حبس والد البطلة ريم مجدى 4 أيام على ذمة التحقيق ،ووجهت له النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

وكانت النيابة العامة استمعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى أقوال والدها ووالدتها فى حادث مصرعها، وقررت استكمال التحقيقات مع استمرار التحفظ على والدها بمركز شرطة الإسماعيلية ثم قررت استخراج جثتها لتشريحها.

وقررت النيابة العامة بالإسماعيلية أمس التحفظ على والد البطلة ريم مجدى التى لقيت مصرعها الجمعة الماضية فى حادث بعزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية، واستدعاء والدتها لسؤالها عن مصرعها.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بمصرع البطلة ريم مجدى، صدمتها سيارة مجهولة بعزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الإسماعيلية العام وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة وملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، ضم محمد ثروت رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه ودلت تحريات فريق البحث بأنه بفحص خط سير وموقع الحادث وفحص كاميرات مراقبة بإحدى الشركات الواقعة بجوار موقع الحادث الذى أبلغ عنها والد البطلة المتوفية، تبين أن الكاميرات لم تسجل أى تصادم فى هذه المنطقة خلال الفترة التى ذكر والد البطلة المتوفية أنها كانت متواجدة بها وقت وقوع الحادث، مما استدعىى إعادة سماع سؤال أسرتها عن ملابسات جديدة فى وفاة المجنى عليها.

وبسؤال والدة ريم قالت إن هناك مشادة كلامية وقعت بين ابنتها وزوجها أثناء التمرين قام على أثارها والد ريم بضربها بقدمه، وأثناء العودة إلى المنزل نشبت مشادة كلامية أخرى بين ريم ووالدها، حيث عنفها والدها لعدم التركيز فى التمرين، وقام على إثرها بلطمها على وجهها، مما جعلها تلقى بنفسها من السيارة قبل توقفها فلقيت مصرعها.

الجدير بالذكر ان ريم مجدى “15 عاما”حصلت خلال عام 2016 على برونزية بطولة العالم للناشئين بجورجيا، وذهبية بطولة أفريقيا لمصارعة الناشئين فى الجزائر قبل 4 أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة