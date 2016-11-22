موجز أخبار الساعة 10.. جهة رقابية تلقى القبض على وكيل وزارة الإسكان بالجيزة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها تصريح دونالد ترامب بأنه يريد تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا سيكون إنجازا عظيما، فيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..



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ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن ترامب قال فى تصريحات خاصة للصحيفة أنه يريد أن يحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وهذا سيكون إنجازا عظيما.



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اندلعت حرائق هائلة فى مناطق واسعة بعدد من المواقع شمال إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، بما فى ذلك حريق هائل اندلع بالقرب من مستوطنة "زخرون يعقوب"، تسبب باحتراق عدة منازل وأجبرت الشرطة على إخلاء عدد من السكان.



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كشف الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل محاولتى اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القضية كبيرة وضخمة للغاية، حيث بها 22 خلية إرهابية و292 متهما منهم 132 هاربا و7 أشخاص تم استبعادهم من القضية و151 مقبوضا عليهم الآن.



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يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان لمتابعة أزمة النوبة.



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احتفل الموقع الرسمى لنادى روما الإيطالى بترشيح النجم المصرى محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عن عام 2016 بوصول اللاعب للقائمة النهائية المرشحة للتتويج بالجائزة التى يحمل لقبها الجابونى بيير أوباميانج.



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كشف مصدر أمنى، عن تفاصيل مقتل نيفين لطفى، العضو المنتدب لبنك أبوظبى الإسلامى، وقال إن خادمة المجنى عليها، أفادت فى أقوالها أمام رجال المباحث بأنه فى اليوم السابق ليوم الحادث تناولت المجنى عليها وجبة العشاء داخل الشقة، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول وحدثت مشادة بينهما، ثم أغلقت الهاتف بعدها وتوجهت لغرفتها للنوم مبكرا على غير عادتها.



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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اجتماع النواب مع وزير الداخلية كان وديًا وتم التطرق إلى كل الملفات ومنها قضية مكين، مشيرًا إلى أنهم ناقشوا مع الوزير ملف حقوق الإنسان وآخر التطورات فى كشف غموض مقتل الشاب الإيطالى ريجينى.



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تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين جمهورى إشبيلية الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى قبل ساعتين من انطلاق المباراة والتى تجمعهما على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.



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ألقت جهة رقابية، اليوم الثلاثاء، القبض على وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة "إبراهيم ف"، وسط غموض عن أسباب القبض عليه.



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أكد عبد الله إمام، عضو غرفة القاهرة التجارية رئيس إحدى شركات تعبئة السكر، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت اليوم ضخ طن السكر بـ7 آلاف جنيه فقط لمصانع التعبئة ليباع للمستهلك فى السوق الحر بـ7.5 جنيه، بدلا من 11 ألف للطن، على أن يقصر سعر 11 ألف جنيه لمصانع الحلويات فقط.



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أعلنت وفود المغرب، والسعودية، والإمارات والبحرين، اليوم الثلاثاء، انسحابها من القمة العربية - الأفريقية بغينيا الاستوائية؛ بسبب إصرار الاتحاد الأفريقى على مشاركة وفد "الصحراء" فى أعمال القمة، بحسب موقع "الخليج أونلاين".



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طمأنت الفنانة مى سليم جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث أمس الاثنين على طريق القاهرة - الإسكندرية، حيث انقلبت سيارتها أكثر من مرة على الطريق، وذلك أثناء ذهابها لإحياء إحدى الحفلات فى عروس البحر المتوسط.



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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ناقش قانون الاستثمار الجديد والحوافز المطروحة بالقانون الجديد وتوجيه لمناطق جغرافية بعينها، لافتا إلى أنه سيتم مناقشته مرة أخرى يوم الاثنين المقبل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.



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تعود عجلة منافسات دورى أبطال أوروبا للدوران من جديد مساء اليوم، الثلاثاء، بانطلاق مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بمسابقة تشامبيونزليج، حيث شهدت الجولات الأربع الأولى العديد من الأرقام والإحصائيات المثيرة، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.



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نحبهم حتى الموت، بل وبعد الموت، نقسو عليهم أحيانا لأننا نريدهم أن يحققوا أحلامنا التى لم نستطع تحقيقها، نحلم بأن يكونوا أفضل منا وأن تتحول انكساراتنا فى الحياة إلى انتصارات بأيديهم، نريد أن نصحح بهم أخطاءنا، وقد تدفعنا كل هذه المحاولات إلى قتلهم دون أن نشعر.



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بعد مرور قرابة الثلاثة أسابيع على مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية لترشيد استيراد السلع غير أساسية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الدولار، يواصل اتحاد الغرف تنفيذ مبادرته رغم تحرير سعر صرف العملة وتوافر الدولار فى المصارف الرسمية.



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أثار ارتفاع سعر مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، الذين أكدوا مواجهتهم له عبر عدة مقترحات، من بينها طرح علاوات للمقاولين لمواجهة الخسائر التى ستلاحقهم بعد ارتفاع سعر مواد البناء، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للحد من أثار ارتفاعها.



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