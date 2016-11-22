منصور بن زايد يصل الجزائر في زيارة رسمية

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم الى جمهورية الجزائر الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي عبد الملك سلال الوزير الاول حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وعبدالسلام ابو شوارب وزير الصناعة والمناجم رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه ومحمد يرقي مدير عام الدول العربية لشؤون الخارجية بالإنابة وصالح عطيه سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي وفارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود وفارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وأحمد الميل الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية.. اضافة الى وفد اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لإمارة أبوظبي.

وتأتي زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد الى الجزائر في إطار تعزير أواصر الاخوة والتعاون المثمر في كافة المجالات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.